Ghostbusters Legacy: disponibile il nuovo trailer del film

È disponibile il nuovo trailer di Ghostbusters Legacy, il film sequel del celebre franchise cinematografico dedicato agli Acchiappafantasmi. I fan dovranno aspettare fino al prossimo 21 novembre per vedere al cinema la pellicola, diretta e prodotta da Ivan Reitman. La trama è la seguente: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan. Da precisare come il film non terrà conto del capitolo uscito nel 2016 con Melissa McCarthy.

GHOSTBUSTERS LEGACY: UN RITORNO ALLE ORIGINI

In Ghostbusters Legacy assisteremo al ritorno dei protagonisti del passato, ma soprattutto alla formazione di una nuova generazione di acchiapafantasmi. Come informa SkyTg24, proprio sulle nuove leve si concentrerà l’attenzione e chissà, nei prossimi anni potrebbe esserci la proposizione di un’ulteriore pellicola dedicata ai nuovi eroi. Molto dipenderà dall’impatto che Ghostbusters Legacy avrà sulle nuove generazioni, oltre che sui nostalgici più grandi, cresciuti con i primi due storici film del franchise. Per ora sui social gli utenti hanno palesato una grande gioia nel visionare il nuovo trailer. E se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo ben sperare.

PICCOLI ACCHIAPPAFANTASMI CRESCONO

Un trailer esaltante, che lascia presagire un’avventura indimenticabile. Che dire? Meno di due minuti in cui vengono presentati discretamente i personaggi principali di Ghostbusters Legacy. Una storia che ricorda non poco film anni ’80 con protagonisti ragazzini coraggiosi, come Goonies o la celebre serie tv Netflix Stranger Things, ambientata proprio in quel periodo. Allo stesso tempo si percepisce qualcosa di ben radicato nel passato. Non si potevano certo dimenticare le gesta dgli acchiappafantasmi che sono venuti prima. Dovremo attendere novembre per capire se Ghostbusters Legacy risulterà essere un sequel degno di tale nome. Poi magari potremo parlare di una vera e propria nuova serie cinematografica.

