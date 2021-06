The Crown 5: Jonny Lee Miller entra nel cast. Ecco quale sarà il suo ruolo

The Crown è una delle serie di punta nel catalogo di Netflix. La quarta stagione ci è piaciuta moltissimo (leggi la recensione) e non vediamo l’ora di proseguire la storia. Oggi Netflix ha annunciato un’altra new entry nel cast: Jonny Lee Miller che vestirà i panni di John Major. Ecco qualche dettaglio

Jonny Lee Miller potrebbe sembrarvi un volto noto grazie ai suoi ruoli in Elementary e Trainspotting. Il suo ruolo sarà quello di John Major ovvero il primo ministro e leader dei conservatori tra il 1990 e 1997. Il suo mandato coincide tristemente anche con gli ultimi anni di vita della principessa Diana. Prima di questa carica Major aveva lavorato nel governo Thatcher e nella segreteria di stato.

Tra i nuovi arrivi nel cast delle ultime stagioni di The Crown anche Jonathan Pryce che vestirà i panni del consorte di Elisabetta II. Inoltre, il difficile ruolo della principessa Diana toccherà a Elizabeth Debicki. Lesley Melville avrà invece il difficile compito di interpretare la principessa Margaret dopo la stupenda performance di Helena Boham Carter. Infine, Imelda Stunton avrà il difficile ruolo della regina nelle stagioni finali. C’è ancora molto mistero su altri personaggi importanti come Carlo e Camilla che non sono ancora stati annunciati.

Vi ricordiamo, come già annunciato da Netflix, che The Crown avrà la sua fine con la sesta stagione (i dettagli qui).

Ecco il post su Twitter di Netflix per la new entry in The Crown 5:

Nuovo arrivo a palazzo: Jonny Lee Miller interpreterà John Major nella stagione 5 di The Crown. https://t.co/N7dsPms1uu — Netflix Italia (@NetflixIT) June 25, 2021