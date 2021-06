Khaby Lame spiega com’è essere il primo italiano più seguito su Instagram

A soli 21 anni il giovane che vive a Torino Khaby Lame è da poco diventato il terzo tiktoker più seguito al mondo, affiancando così Bella Poarch. Nei giorni scorsi, il tiktoker ha infatti raggiunto quota 73.2 milioni di follower sulla piattaforma. Davanti a lui, dunque, ci sono solo Charli D’Amelio e Addison Rae. A poche ore di distanza da questa notizia, però, ne ha fatto seguito un’altra, altrettanto stupefacente. Come ormai tutti saprete, Khaby è ora anche l’italiano con più follower al mondo su Instagram e questo significa che ha superato il record finora detenuto da Chiara Ferragni.

Khaby Lame sul primo posto su Instagram

Intervistato ieri da Fanpage , il giovane ha risposto alla semplice domanda su come ci è riuscito e confessiamo che abbiamo apprezzato moltissimo la sua risposta!

“Soprattutto una persona prima di pensare alle classifiche, ai soldi, deve avere la passione. Senza passione non vai da nessuna parte secondo me. Continuo a fare video per far ridere le persone. Anche se fossi stato ottantesimo o se non fossi stato conosciuto avrei continuato a fare video come faccio ora”, ha affermato.

E a proposito di Chiara Ferragni ha aggiunto: “Io rispetto molto Chiara Ferragni perché ha fatto una cosa che in Italia non c’è mai stata. Lei alla fine è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, infatti si è creata un grande impero. Io e lei siamo due cose completamente diverse. Del sorpasso sinceramente non è che mi interessi più di tanto. Sono contento comunque della classifica”.

Chi è nato il nuovo fenomeno di TikTok Khabane Lame, in arte Khaby Lame, è nato in Senegal nel 2000 ma è cresciuto in Italia, più precisamente a Chivasso, in provincia di Torino. Ha dunque 21 anni e fino a poco tempo fa faceva l’operaio. A causa della pandemia,purtroppo, l’azienda per la quale lavorava è entrata in crisi e lui è stato licenziato. Così Khaby ha creato un canale Tik Tok e ha iniziato a pubblicare video, forse anche solo per ingannare il tempo. In men che non si dica, tuttavia, si è ritrovato senza volerlo una vera e propria star dei social.