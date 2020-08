The Crown: Un attore di Game of Thrones sarà Filippo nelle stagioni finali

La quinta stagione di The Crown non uscirà prima del 2022 (scopri i dettagli qui) ma il cast sta piano piano prendendo forma. Fortunatamente, il pubblico potrà godersi probabilmente già in autunno la quarta. Netflix ha inoltre sorpreso tutti con la decisione di chiudere la serie sulla vita dei reali inglesi con la sesta stagione. Ecco gli ultimi arrivi nel cast delle stagioni finali!

Jonathan Pryce vestirà i panni del consorte di Elisabetta II in The Crown 5 e 6. Un ruolo delicato e importante, affidato in precedenza a Matt Smith e Tobias Menzies Pryce è un attore molto conosciuto e premiato soprattutto per il ruolo dell’Alto Passero in Game Thrones e di Weatherby Swann nella saga cinematografica Pirati dei Caraibi. Recentemente, nel 2019, ha poi recitato egregiamente nel film I due papi. Sarà un piacere lavorare di nuovo con Netflix, ha commentato l’attore. Con il film I due papi l’esperienza è stata più che positiva e ciò mi ha dato lo stimolo per poter affrontare al meglio il ruolo del principe Filippo.

Lavorare in compagnia di Peter Morgan e insieme a Imelda Staunton (nuova regina Elisabetta II ndr) e Lesley (nuova principessa Margaret ndr) sarà un piacere. Ci sarà un recasting anche di altri personaggi come Carlo e Camilla che però non sono ancora stati annunciati. Per ora siamo curiosi di vedere la quarta in cui ci sarà anche il ritorno di Claire Foy, probabilmente per flashback. Ci sarà poi molto spazio per Diana e inizieremo a proiettarci nell’onda di scandali che sarà il tema di fondo della quinta parte.

Ecco l’annuncio della scelta per l’attore di Filippo in The Crown:

Jonathan Pryce will play Prince Philip in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6), alongside Imelda Staunton and Lesley Manville. pic.twitter.com/zI7NotOfc4 — The Crown (@TheCrownNetflix) August 13, 2020