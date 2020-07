The Crown: Netflix sorprende i fan, ci sarà una sesta (e ultima) stagione!

Netflix ha deciso di fare una bella sorpresa ai fan di The Crown. Infatti, a sorpresa è arrivata l’annuncio di una sesta stagione non prevista dato che la quinta avrebbe dovuto essere quella conclusiva. Qualche settimana fa vi avevamo dato qualche novità sul cast della quarta (scoprila qui) e oggi vi diamo qualche dettaglio sui motivo di questa scelta.

Peter Morgan (sceneggiatore e creatore di The crown) ha spiegato i motivi dietro la decisione. Quando abbiamo iniziato a discutere della trama della quinta stagione, è stato subito chiaro che per rendere giustizia alla complessità e alla ricchezza della storia avremmo dovuto tornare al piano originale con sei stagioni. Quindi avremo una stagione in più con Olivia Colman nei panni della regina, prima che passi il testimone o meglio lo scettro a Imelda Staunton. Così l’account Twitter di Netflix UK & Ireland ha riassunto la notizia: Siamo solo a metà strada!

Per ora siamo curiosi di vedere la quarta in cui ci sarà anche il ritorno di Claire Foy, probabilmente per flashback. Ci sarà poi molto spazio per Diana e inizieremo a proiettarci nell’onda di scandali che sarà il tema di fondo della quinta parte. Vi ricordiamo che le prime tre stagioni di The Crown sono disponibile su Netflix!

Ecco l’annuncio a sorpresa di The Crown 6:

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five! — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 9, 2020