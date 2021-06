Songbird: ecco chi sono i protagonisti del film che uscirà il 30 giugno

Coraggio, amore, speranza.

Questi gli ingredienti di Songbird, dramma fantascientifico diretto da Adam Mason e prodotto da Michael Bay che uscirà nei cinema il 30 giugno.

Il cuore del film è la storia d’amore tra i due giovani protagonisti, interpretati da KJ Apa e Sofia Carson, i quali sono costretti a restare lontani a causa di un lockdown forzato a seguito della mutazione del virus del COVID-19.

A fianco a loro anche Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser, Demi Moore e Jenna Ortega.

Conosciamoli meglio.

KJ Apa

Originario della Nuova Zelanda e diventato famoso grazie alla serie tv Riverdale, KJ Apa interpreta Nico il protagonista del film, un ragazzo ormai immune al virus che cerca di portare in salvo la sua ragazza.

Sofia Carson

Sofia Carson divide la sua carriera tra i social, la musica e la recitazione ambito in cui è diventata famosa grazie alle serie Descendants e Pretty Little Liars. Recentemente è stata nominata ambasciatrice UNICEF USA. In Songbird interpreta Sara, una ragazza costretta a vivere la sua relazione a distanza a causa del virus.

Craig Robinson

Noto per aver recitato nella sitcom di successo The Office, Craig Robinson è un abile caratterista. Tra i suoi altri lavori vi sono anche Una notte al museo 2 e Molto incinta. In Songbird interpreta Lester.

Bradley Whitford

Attore teatrale della vecchia guardia, Bradley Whitford vanta una lunga filmografia che spazia tra cinema e serie tv. Tra i suoi lavori più noti The Handmade’s Tale, Darkest Minds e The Post. In Songbird veste i panni di William Griffin.

Peter Stormare

Famoso per aver sempre interpretato il ruolo del “cattivo”, Peter Stormare ha lavorato in Fargo, Armageddon, Jurassic Park, Minority Report, Dancer In The Dark, Bad Boys 2, Il grande Lebowski, 22 Jump Street e Constantine. Nel film di Adam Mason interpreta Emmet Harland.

Alexandra Daddario

Nota al grande pubblico per il ruolo di Lisa Tragnetti nella serie tv True Detective, Alexadra Daddario ha partecipato anche a New Girl, White Collar e I Soprano. In Songbird è May.

Paul Walter Hauser

Se avete visto Crudelia vi ricorderete bene di Paul Walter Hauser che infatti ha interpretato Horace nel film. Tra i suoi recenti lavori anche Richard Jewell di Clint Eastwood e I, Tonya. In Songbird veste i panni di Dozer.

Demi Moore

Tra i volti più noti del cinema americano degli anni Ottanta e Novanta, Demi Moore è stata acclamata per le sue interpretazioni in Soldato Jane, Ghost, Proposta Indecente e Codice d’onore. In Songbird interpreta Piper Griffin.

La trama del film

2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l’inizio della pandemia di COVID-19 il virus continua a mutare, e ora è chiamato COVID-23: la metà dei contagiati muore e nel mondo sono stati creati dei dipartimenti dove gli infetti vengono rinchiusi senza possibilità di contatto con l’esterno. Così Nico (KJ Apa) e Sara (Sofia Carson) sono lontani a causa delle restrizioni e delle misure di confinamento che hanno imposto al mondo un lockdown globale in vigore da quattro anni. Quando lei sarà in pericolo, lui, immune al virus, cercherà di superare ogni ostacolo per avvicinarsi alla sua amata e salvarla.