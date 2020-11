Buckingham Palace è la residenza londinese e la casa principale della regina d’Inghilterra. Tuttavia, la famiglia reale ha molte proprietà sparse per il regno come sappiamo. Se avete iniziato la quarta stagione di The Crown (guarda il trailer) avrete notato che gran parte del secondo episodio ha come location Balmoral. Questo castello rappresenta la residenza scozzese, meta preferita durante l”estate, di Elisabetta II e famiglia. Ecco un po’ di storia e qualche aneddoto.

Il principe Alberto comprò il castello per la Regina Vittoria nel 1852 e da allora viene tramandato di generazione in generazione. Nel secondo episodio di The Crown 4 troviamo un chiaro riferimento a questa origine. Infatti, la principessa Margaret riprende il primo ministro Thatcher quando la vede seduta sulla sedia della Regina Vittoria perché a nessuno è permesso quel gesto. Inoltre, Balmoral è una proprietà privata dalla famiglia Windsor e non appartiene alla Corona. Ciò significa che anche se non dovessero più regnare i Windsor potrebbero comunque rimanere e rilassarvi.

Da primo ministro Tony Blair descrisse la visita al castello scozzese come coinvolgente, surreale e totalmente spaventosi, così riporta Evening Standard. In particolare, perchè i reali li risultano quotidiani e ha potuto vedere la regina infilarsi i guanti e lavare i piatti o Filippo fare la griglia. Un aneddoto divertente racconta poi che la sala da ballo sia un ritrovo di pipistrelli e che catturarli sia molto difficile.

Dopo la morte del marito, il Principe Alberto, nel 1861, la regina Vittoria entrò in confidenza con lo stalliere di Balmoral, John Brown. I pettegolezzi furono molti e ispirarono il film Mrs. Brown – La mia regina. La residenza in alcuni periodi è aperta al pubblico. Ora non è un buon periodo per fare i turisti ma se foste interessati qui trovate info e dettagli: https://www.balmoralcastle.com/admissions.htm