The Crown 4: Libri e documentari per conoscere meglio Lady Diana

Domani Netflix rilascerà i dieci episodi che compongono la quarta attesa stagione di The Crown (guarda il trailer). Al centro della trama ci saranno Carlo e Diana, dai primi incontri al matrimonio. Nell’attesa vi consigliamo alcuni film, documentari e libri per conoscere meglio la storia dell’amata principessa.

Come tutti sappiamo The Crown vuole raccontare rimanendo fedele alla storia il mondo della famiglia reale inglese. La quarta stagione è attesa perché porterà al centro la storia di Diana che da sempre appassiona gli inglesi e il mondo. Forse non tutti sanno che su Netflix c’è un documentario in due parti che racconta la vita pubblica e privata della principessa. Il titolo è The story of Diana e attraverso le voci di familiari, in primis il fratello, amici e conoscenti racconta l’infanzia, l’adolescenza, l’arrivo tra i reali di Diana Spencer. Gioie, dolori, pregi e difetti di una donna complicata, sensibile, generosa ma spesso incompresa.

Nel documentario scopriamo che la principessa aveva deciso di pubblicare in segreto un libro per raccontare il suo punto di vista sulla famiglia. Una biografia pubblicata per la prima volta nel 1992 a firma del giornalista Andrew Morton. Successivamente, il romanzo, intitolato Diana. La vera storia nelle sue parole, ha visto molte edizioni e riedizioni ma è forse l’autobiografia più affidabile e sincera. Un altro interessa libro concentra invece l’attenzione su lato umano ed è L’ultimo segreto di Lady Dian che indaga il rapporto tra la principessa e Madre Teresa. Un film interessante che concentra l’attenzione sul vuoto lasciato da Lady D e sul rapporto con la regina è The Queen. Infine, abbiamo una pellicola del 2013 Diana – La storia segreta di Lady D che racconta la sua favola tragica.

Diana - La storia segreta di Lady D - trailer

