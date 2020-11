Una nuova famiglia di simpatici squaletti colorati è pronta a tuffarsi nel mondo frizzante di NickJr! Sul canale prescolare di ViacomCBS Networks Italia (canale 603 di Sky) sta per arrivare Baby Shark -La Serie! Scoprite su Ginger Generation tutte le curiosità sulla trama del programma!

Baby Shark – La serie: tutto quello che c’è da sapere!





Boccagli e maschera saranno indispensabili per tutta la settimana dal 16 al 20 novembre perché alle ore 19.00 andrà in onda lo stunt di programmazione “In fondo al mare con Baby Shark”! Lo show sarà composto da un mix di episodi di PAW Patrol e dei nuovissimi corti inediti di Baby Shark. Da Sabato 21 Novembre i corti di Baby Shark invaderanno tutto il canale di NickJr andando in onda in diversi orari della giornata.





Dal suo lancio su YouTube, nel novembre del 2015, Baby Shark ha letteralmente conquistato il mondo. Il pezzo ha raggiunto proprio in questi giorni l’incredibile risultato di video più visualizzato nella storia della piattaforma con oltre 7,6 miliardi di visualizzazioni. Alla luce di questo straordinario risultato, il brano è persino riuscito a battere il record precedentemente raggiunto da Despacito di Luis Fonsi!

Con l’hashtag #BabySharkChallenge, la canzone ha generato un vero fenomeno virale, diventando la colonna sonora di tantissime famiglie.

Ma non è tutto. In attesa della serie in onda, i piccoli fan possono immergersi nel mondo sottomarino di Baby Shark con una serie di prodotti colorati e coinvolgenti! Oltre 25 partner sono a bordo per lo sviluppo in Italia di circa 200 prodotti a copertura di tutte le categorie merceologiche che permetteranno ai più piccini di vivere in perfetto stile Baby Shark.





Ed è solo l’inizio! Il fenomeno mediatico Baby Shark darà vita a un’inedita serie animata, che nel 2021 invaderà NickJr (canale Sky 603) per divertire i bambini a ritmo di musica e avventure marine!

Qui sotto potete ascoltare la canzone su Youtube!