The Crown 4 – Netflix: Un video speciale racconta il dietro le quinte

Ormai mancano pochi giorni al rilascio della quarta stagione di The Crown (guarda il trailer qui). Infatti, da domenica Netflix renderà disponibili i nuovi dieci episodi. Nell’attesa oggi ha rilasciato un video speciale con il dietro le quinte per farsi un’idea di come è nata questa nuova stagione. Ecco qualche dettaglio

Sinossi The Crown 4. Sul finire degli anni Settanta, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a trent’anni è ancora scapolo. Mentre la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), le tensioni tra questa e la regina peggiorano. Anche se la storia d’amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

Nuove immagini dal terzo episodio con il fidanzamento di Carlo e Diana:

Nel video il regista afferma: Sono emozionato per questa quarta stagione. Penso sia la migliore. Arriveranno due personaggi che daranno la scossa, Margaret Thatcher e Diana Spencer. Olivia Colman scherza affermando che tra tra il nuovo primo ministro e la regina non sarà un rapporto facile e amichevole. Peter Morgan afferma che ognuno vi leggerà qualcosa di diverso. Tutto il cast concorda che la forza della serie è raccontare i reali con emozioni e vicende che li rendono normali.

Ecco il video in cui il cast di The Crown racconta il dietro le quinte:

Il cast di The Crown racconta come è nata la stagione 4 | Netflix Italia

