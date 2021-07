The Crown 5 – Netflix: Ecco la prima foto di Imelda Staunton sul set!

Qualche mesa fa vi avevamo annunciato che un’attrice di Harry Potter ovvero Imelda Staunton avrebbe avuto il ruolo della regina in The Crown 5. Oggi Netflix ha diffuso la prima immagine e ci ha fatto fare un tuffo nei ricordi della perfida Dolores Umbridge. Ecco i dettagli e la foto

Ho amato guardare questa serie fin dalla prima puntata, ha affermato la Dolores Umbridge di Harry Potter. Come attrice è stata una gioia vedere come Claire e Olivia (le precedenti regine Elisabetta ndr) hanno portato qualcosa di speciale. Qualcosa di unico in aggiunta al copione di Peter Morgan. Sono davvero onorata di avere la possibilità di unirmi a una squadra così creativa ed eccezionale. Portare la serie fino alla sua conclusione è altrettanto importante per me.

Nella quinta stagione invece la nuova principessa Margaret sarà Lesley Manville. Nella quarta stagione ovvero quella che dovremmo vedere in autunno ci sarà molto spazio per Diana e un ritorno (almeno nei flashback di Claire Foy). La serie sui reali inglesi avrebbe dovuto terminare con la quinta stagione tuttavia ne avremo anche una sesta. Quando abbiamo iniziato a discutere della trama della quinta stagione, ha detto il creatore Peter Morgan, è stata subito chiara una cosa. Per rendere giustizia alla complessità e alla ricchezza della storia avremmo dovuto tornare al piano originale con sei stagioni.

Ecco la foto di Imelda Staunton nella serie Netflix:

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021