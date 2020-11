La tracklist di Wonder di Shawn Mendes è finalmente disponibile! E ci incuriosisce proprio un sacco! L’artista canadese ha deciso di svelarla poche ore fa sui social, lasciando fra le altre cose intendere che al suo interno ci sarà una grossa sorpresa. Già, perché nella lista delle canzoni del suo disco di carriera ci sarà anche una collaborazione misteriosa!

Svelata la tracklist di Wonder di Shawn Mendes: ci sarà anche Justin Bieber?





All’interno del nuovo disco di Shawn Mendes troveremo un totale di 14 pezzi. Fra le canzoni, come avrete notato, è incluso anche un pezzo intitolato Monster che ha da subito attirato la nostra attenzione! E per un ottimo motivo!

Tracklist

Intro

Wonder

Higher

24 Hours

Teach Me How to Love

Call My Friends

Dream Lyrics

Song for No One

Monster featuring ?

305

Always Been You

Piece of You

Look Up at the Stars

Can’t Imagine

Perché, direte voi? Beh, perché se i rumors si riveleranno veri potremmo parlare di uno dei pezzi dell’anno. Si dice infatti da diverso tempo che Monster sia la prima collaborazione fra Shawn Mendes e, udite udite, Justin Bieber!



Proprio così! Sembra infatti che i due artisti canadesi abbiano deciso di collaborare alla loro prima canzone insieme. E abbiamo motivo di pensare che le voci saranno presto confermate!

Già in tempi non sospetti su Ginger Generation vi avevamo parlato di questa possibile collab. Justin Bieber e Shawn Mendes, di recente, erano infatti stati pizzicati fuori dallo stesso studio di registrazione losangelino. Una coincidenza fin troppo curiosa, non trovate?

Vari insiders statunitensi, nel frattempo, avevano confermato il titolo del pezzo, che abbiamo poi effettivamente trovato nella tracklist di Wonder!