Wandavision arriva finalmente su Disney Plus: ecco quando

Wandavision arriva finalmente su Disney Plus. La serie Marvel sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2021. Disney Plus ha svelato il nuovissimo motion poster con protagonisti i due amati personaggi del Marvel Cinematic Universe, Wanda Maximoff e Visione. Nella storia vedremo i due nella loro nuova vita coniugale, ambientata… negli anni ’50! Ma non tutto è come sembra in realtà. Del resto ricordiamo come Visione sia morto nel corso della battaglia contro Thanos in Avengers Infinity War. Qui di seguito potete visionare il motion poster di Wandavision.

CHE COS’È WANDAVISION?

Wandavision unisce il genere supereroistico alla classica sitcom televisiva. Come già detto, i protagonisti sono Wanda e Visione alle prese con la loro vita da sposini tra alti e bassi, nella periferia di una classica cittadina americana degli anni ’50. E quà già cadiamo in ben due incongruenze. In primis, nella continuity ufficiale MCU Visione è morto, inoltre, i due sono personaggi di norma vivrebbero nella nostra epoca. Niente paura: Wanda e Visione si accorgeranno che c’è qualcosa di sbagliato nella loro vita è che la verità potrebbe essere ben diversa da quella che loro immaginano. Alla regia di Wandavision troviamo Matt Shakman, mentre alla sceneggiatura Jac Schaeffer.

INTRODURRÀ LA FASE 4 DELL’MCU

Visto il rinvio di Black Widow al 2021, di recente Kevin Feige ha fatto comprendere che Wandavision potrebbe essere una sorta di introduzione la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Come informa Everyeye, gli eventi della serie andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nel cui cast ritroveremo Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff. Nonostante sappiamo ancora poco sulla trama, possiamo confermare come Wandavision sarà ambientata dopo i fatti di Avengers Endgame.

