Streaming Film Folklore di Taylor Swift: ecco dove potrete vedere il making of del documentario che racconterà come è nato l’ottavo, straordinario disco dell’artista statunitense!





Una sorpresa del tutto inaspettata per i fan di Taylor Swift. Su Disney+ il 25 novembre arriva folklore: the long pond studio session. Si tratta di un film concerto dove TayTay insieme ai produttori dell’album Aaron Dessner e Jack Antonoff e con special guest Justin Vernon (Bon Iver) raccontano le storie che si celano dentro la realizzazione delle musiche e dei testi dell’ultimo album della cantante.

La stessa Taylor ha annunciato il tutto attraverso i suoi canali social il tutto preceduto da un trailer che sembra promettere davvero bene. La cantante di Cardigan non è nuova a queste sorprese. Già l’album folklore lo era stato di per sé e così anche questo documentario nel quale l’artista ci regala uno spaccato di sé, raccontando come la sua creatura sia nata e si sia sviluppata durante il periodo di isolamento dovuto dal Covid e come lei e gli altri autori siano riusciti a mettere insieme i pezzi anche a distanza.

Il documentario è stato interamente girato a New York nel Settembre del 2020. E noi siamo davvero super curiosi di vederlo!

Ecco il trailer del film concerto in onda su Disney+

Taylor Swift – folklore: the long pond studio sessions | Official Trailer | Disney+

Watch this video on YouTube

Folklore è stato un album completamente realizzato in isolamento. Ciò significa che quando io e gli altri abbiamo lavorato a questo album l’abbiamo fatto a distanza. Poi però ci siamo finalmente riuniti e abbiamo messo insieme le idee e tutto questo è stato ripreso da Disney+

Così Taylor ha annunciato l’arrivo del documentario sui suoi canali social.