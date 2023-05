XO, Kitty: la recensione della nuova serie tv Netflix di Jenny Han

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie tv creata da Jenny Han: XO, Kitty. Lo show è il giusto mix tra K-drama e serie tv americana ed il traielr non svela praticamente nulla sulla trama. La consigliamo ad un pubblico di giovanissimi ed a chi ha amato la saga cinematografica di Netflix iniziata con Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Ecco il trailer di XO, Kitty

La recensione di XO, Kitty

Partiamo con ordine: abbiamo visto la serie in anteprima e vi garantiamo che se avete visto la serie di film Tutte le volte che ho scritto ti amo non potete non vederla. Vi piacerà, anche se è diversa rispetto al prodotto d’origine.

Il trailer possiamo tranquillamente lo definirei a tratti ingannevole. Questo perché la serie tv prende una piega molto diversa da quella che potevamo immaginare guardando il trailer. Ma davvero tanto. Questo non è un male ma insomma, neanche un bene.

XO, Kitty è una serie spin-off che si ambienta diversi anni dopo la conclusione dell’ultimo film di Tutte le volte che ho scritto ti amo. I riferimenti a quanto successo nelle pellicole non mancano ma non ci sono cameo importanti, putroppo. Kitty è l’assoluta protagonista, ansime ala Corea.

La Corea è davvero molto importate nella trama serie, non solo perché Kitty sceglie di trasferirsi nella terra natale di sua madre ma anche perché le usanze, la lingua e le feste coreane sono davvero molto rilevamenti nella storia. Tantissimi dialoghi sono in coreano e vi confermo che non sono stati tradotti in italiano (ci sono ovviamente i sottotitoli). Quindi per tutta la serie si respira l’area dei K-drama coreani. XO, Kitty è a tutti gli effetti un K-drama narrato con uno sguardo americano che potrà avvicinare il pubblico ai prodotti più tipici della Corea o del genere.

È una serie LGBTQ+, in tutte le sue sfumature. Tanta, tantissima rappresentazione ben fatta e sviluppata. Non mancano storie d’amore e intrecci romantici. Lo show saprà conquistare i fan di Jenny Han e li lascerà con il fiato in sospeso fino all’ultimo. Tantissime sono anche le culture diverse che si incontrano e ogni personaggio riesce ad insegnare qualcosa agli altri. Lo scambio culturale che avviene nella scuola internazionale coreana è di notevole impatto per la vita di tutti i personaggi.

Non vi aspettate scene spicy, è una serie molto dolce ed in perfetto stile con Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Il finale è decisamente aperto, perciò direi che se la serie riscuoterà buone visualizzazioni come sperato da Netflix la seconda stagione è dietro l’angolo.

Nel complesso XO, Kitty è una serie davvero molto godibile e si divora in una giornata. Perfetta se amate le storie d’amore adolescenziale e gli stilemi tipici di Jenny Han.