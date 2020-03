Talisa Ravagnani: la bellissima dedica dopo Amici 19

Talisa Jade Ravagnani ha lasciato Amici 19 nella seconda puntata del serale. Poco fa, la ballerina ha scritto su Instagram una meravigliosa dedica a Maria De Filippi e al programma. Questo per ricordare il suo percorso nel talent oltre a tutto quello che significa ancora per lei.

“Caro Amici, sei stato il primo posto dopo Dubai che mi sentivo veramente a casa. Mi hai cambiato la vita, mi hai riempito il cuore ogni giorno. Mi hai regalato una crescita e una nuova consapevolezza di chi sono. Ho conosciuto delle persone che avranno un posto molto speciale nel mio cuore per sempre. Veramente tutti tutti mi hanno dato qualcosa di ricordare per il resto della vita. Avevo la possibilità di condividere un’esperienza totalmente unica con delle persone bellissime attorno. Soprattutto voglio ringraziare Maria “la Queen” che è stata la luce per tutti noi fin dall’inizio. Sei veramente un idolo della vita. Ti stimo rispetto tantissimo! Un enorme grazie da Talisa a @fisiodanieli perché senza di non potevo neanche fare il serale. Alessandro Danieli mi ha quasi guarito completamente in un terzo del tempo che ci mette. Grazie per tutto. Davvero grazie. Amici ti amo con tutto che ho dentro! Grazie dal profondo del mio cuore per quest’esperienza indescrivibile”.

Talisa prima di Amici 19

La ballerina ha 18 anni ed è italo americana. Nata a Milano, cresce a Dubai per poi trasferirsi a 13 anni a Los Angeles con la mamma. Proprio sua madre le trasmette la sua passione per la danza. Ha studiato ballo a Dubai dai 4 ai 13 anni e poi ha continuato in America. Ha ballato in un video di Selena Gomez e si è esibita con lei agli ultimi American Music Awards.