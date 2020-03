In diretta dagli Studi Titanus Elios di Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 il serale del talent show Amici 19. Anche in questa seconda puntata, la gara è organizzata in due gironi. Nicolai e Javier, in seguito ai loro ritardi e alle loro assenze alle lezioni, subiscono un provvedimento disciplinare voluto da Timor Steffens.

Nicolai, che tra i due ha trasgredito più volte, non può esibirsi per entrambi i gironi. Il ballerino si siede direttamente in zona eliminazione. Javier, invece, potrà esibirsi solo nella seconda manche.

Il primo girone

Durante questa prima parte, Gaia canta il brano Ragazzo mio assegnatole da Loredana Bertè per metterla alla prova sulla sua versatilità.

Al termine della manche è stilata una classifica che vede a pari merito Gaia e Nyv, tutti gli altri sono a rischio di eliminazione. Le due cantanti si sfidano su una comparata e poi con il loro duetto (con Mahmood per Gaia e con Al Bano per Nyv). A vincere è Gaia che così passa alla terza puntata di Amici 19.

Il secondo girone

Al termine del secondo girone c’è uno spareggio tra Valentin e Javier che si confrontano sulla prova comparata scelta in settimana da Vanessa Incontrada. Vince Valentin che passa alla terza puntata. Javier è secondo e se potrà accedere al prossimo appuntamento dovrà superare tre semafori. Al secondo, però, viene bloccato così anche lui rischia l’eliminazione.

A questo punto, i professori possono salvare soltanto uno tra i ragazzi e portarlo alla terza serata. Gli insegnanti scelgono di salvare Nyv. I ragazzi rimasti a rischio di eliminazione iniziano un circuito di sfide dirette, ad avere la peggio è Talisa che così deve lasciare lo studio. La ballerina riceve un premio offerto da Marlù Gioielli.