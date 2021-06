Summertime 2 – recensione: Cambiamenti, nuovi amori e separazioni

Da oggi 3 giugno Netflix ha reso disponibile sulla piattaforma la seconda stagione di Summertime (guarda il trailer qui). Nei nuovi episodi ritroveremo il vecchio cast formato tra gli altri da Ludovico Tersigni, Amanda Campana e Andrea Lattanza. Inoltre ci saranno importanti new entry come la spagnola Amparo Piñero Guirao e Giovanni Anzaldo con il suo personaggio Jonas. Ecco la nostra breve e non proprio positiva recensione.

Summertime 2: Ludovico Tersigni e Amparo Piñero Guirao parlano di Ale e Lola

Watch this video on YouTube

Fin dai primi minuti del primo episodio della seconda stagione di Summertime capiamo che molte cose sono cambiate in un anno. Infatti, la relazione a distanza tra Summer e Ale non ha funzionato se non per pochi mesi. Lui ha deciso di chiudere il rapporto in inverno. La ragazza sembra averla superata e ha iniziato una storia con il suo ex miglior amico Edo. I due hanno addirittura in programma di frequentare l’università insieme a Parigi. Ale corre in Spagna e frequenta Lola, una compagna di scuderia. Sembrano felici ma tutto cambia quando il ragazzo torna a Cesenatico e i due si rivedono.

Da quel momento iniziano una serie di incontri, scontri, messaggi, chiamate e viaggi tra Italia e Spagna. I due non sono amici ma sembrano non riuscire nemmeno a stare insieme e feriscono nel processo molte persone. Edo nel corso dei mesi ha tra l’altro continuato a sentire Giulia, la ragazza di Vicenza della prima stagione. I due sono molto legati e tra alti e bassi scopriranno di essere innamorati. In questa seconda stagione c’è spazio anche per la prima cotta della piccola Blu e la sua amicizia con Alfredo è tra le cose che abbiamo apprezzato di più.

Inoltre, di questa seconda stagione di Summertime abbiamo amato anche l’amicizia tra Dario e Sofia. I due crescono insieme, hanno confronti interessanti e sono la spalla l’uno dell’altro. Jonas e Lola sono state due new entry interessanti, frizzanti e non ci sono dispiaciuti. La trama tuttavia ci è sembrata molto piatta e spesso abbiamo avuto la sensazione che le vicende non fossero ben collegate. Insomma, non ci ha tenuto incollati allo schermo e anzi in molti momenti ha prevalso la noia.