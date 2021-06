Spongebob insegna ai bambini a tenere pulito l'oceano

SpongeBob è uno dei più celebri beniamini dei piccoli da quasi venti anni a questa parte. La simpatica spugna marina si è accollata un compito molto importante: insegnare ai bambini a tenere puliti i mari. SpongeBob lo fa invitando i giovanissimi al rispetto per l’ambiente marino tramite divertenti video educativi. Segnaliamo, inoltre, maratone a tema su Nickelodeon e NickJr. Proprio questi due e brand d’intrattenimento per bambini e ragazzi di ViacomCBS, celebrano l’8 giugno la Giornata Mondiale degli Oceani. Come ogni anno è obiettivo di entrambi i brand educare le nuove generazioni ad avere una sensibilità maggiore nei confronti del pianeta. Nessuno di noi nasce con il rispetto dell’ambiente e del mare incorporato, per questo è importante che l’educazione ambientale inizi da piccoli e con il giusto linguaggio.

SPONGEBOB: UNA MARATONA DI EPISODI L’8 GIUGNO

Martedì 8 giugno Nickelodeon (Sky 605) trasmetterà dalle 14.45 una maratona di episodi dedicati a SpongeBob intervallati da 7 video educativi in cui la spugna marina più amata di sempre, invita i suoi amici sulla terra, a rispettare il pianeta con gentilezza. In questi contenuti, già disponibili sul canale youtube di Nickelodeon, verranno mostrate le bellezze dell’ecosistema marino intervallati da alcuni sketch video in cui SpongeBob aiuta i bambini a comprendere meglio il messaggio. La natura, i nostri giardini, le piante, gli animali, gli esseri viventi e il mare, la casa di SpongeBob sono in pericolo a causa del surriscaldamento dell’acqua del mare e dei cambiamenti climatici, ma non solo.

MAGGIORE RESPONSABILITÀ PER UN FUTURO MIGLIORE

Purtroppo anche le azioni di noi umani incidono sulle precitate problematiche ed è arrivato ora il momento di prenderne coscienza e cambiare il nostro comportamento, il prima possibile. A volte bastano piccole azioni quotidiane, anche dentro le nostre mura di casa, affinché ognuno di noi possa dare il proprio contributo. Queste piccole azioni posso essere: attenzione allo spreco, la raccolta differenziata, utilizzare trasporti ecologici e di unione. SpongeBob vuole spronarci a compiere azioni tutti insieme per fare la differenza.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul simpatico Spongebob!