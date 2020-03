Stargirl: l’audio, il testo e la traduzione di Be True To Your School

Il 24 marzo arriverà su Disney+ Stargirl, film inedito della Disney tratto dall’omonimo romanzo di Jerry Spinelli. Come vi abbiamo già raccontato, il film vanterà una bella colonna sonora in parte interpretata da Grace VanderWaal. La giovane musicista canterà la sua versione di pezzi classici come Give Me Love (Give Me Peace On Earth) e Be True Yo Your School dei Beach Boys.

Come possiamo vedere dal trailer sembra essere proprio questo il pezzo che farà la leitmotiv al film. In attesa di vedere Stargirl su Disney+ vi proponiamo perciò il testo e la traduzione.

Ascolta Be True To Your School:

Leggi il testo della canzone:

When some loud braggart tries to put me down

And says his school is great

I tell him right away

Now what’s the matter buddy

Ain’t you heard of my school

It’s number one in the state

So be true to your school now

Just like you would to your girl or guy

Be true to your school now

And let your colors fly

Be true to your school

I got a letterman’s sweater

With a letter in front

I got for footbal and track

I’m proud to where it now

When I cruise around

The other parts of the town

I got a decal in back

So be true to your school now

Just like you would to your girl or guy

Be true to your school now

And let your colors fly

Be true to your school

On Friday we’ll be jacked up on the football game

And I’ll be ready to fight

We’re gonna smash ’em now

My girl will be working on her pom-poms now

And she’ll be yelling tonight

So be true to your school now

Just like you would to your girl or guy

Be true to your school now

And let your colors fly

Be true to your school

Rah rah rah be true to your school

Rah rah rah be true to your school

Rah rah rah be true to your school

Rah rah rah be true to your school

Leggi la traduzione della canzone:

Quando uno sciocco millantatore prova a buttarmi giù

E dice che la sua scuola è fantastica

Glielo dico subito

Ora qual è il problema amico

Non hai sentito parlare della mia scuola

È la numero uno nello stato

Quindi sii fedele alla tua scuola adesso

Proprio come faresti con la tua ragazza o ragazzo

Sii fedele alla tua scuola ora

E lascia volare i tuoi colori

Sii fedele alla tua scuola

Ho un maglione da letterman

Con una lettera davanti

Sono stato preso per footbal e track

Sono orgoglioso di dove io sia adesso

Quando giro

Le altre parti della città

Ho una decalcomania sul retro

Quindi sii fedele alla tua scuola adesso

Proprio come faresti con la tua ragazza o ragazzo

Sii fedele alla tua scuola ora

E lascia volare i tuoi colori

Sii fedele alla tua scuola

Venerdì saremo ben stretti per la partita di calcio

E sarò pronto a combattere

Li distruggeremo ora

La mia ragazza lavorerà sui suoi pom-poms adesso

E stasera urlerà

Quindi sii fedele alla tua scuola adesso

Proprio come faresti con la tua ragazza o ragazzo

Sii fedele alla tua scuola ora

E lascia volare i tuoi colori

Sii fedele alla tua scuola

Rah rah rah sii fedele alla tua scuola

Rah rah rah sii fedele alla tua scuola

Rah rah rah sii fedele alla tua scuola

Rah rah rah sii fedele alla tua scuola