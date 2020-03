Jojo canta Chill (Stay In) sul Coronavirus sulle note della sua Leave, Get Out

L’emergenza Coronavirus ha colpito anche l’America e tantissime celebrità stanno dando il loro contributo per migliorare le cose in questo periodo. Tra queste la cantante Jojo ha reinventato la sua canzone di maggior successo Leave (Get Out) facendola diventare un inno contro il Coronavirus e un invito per tutti a rimanere a casa.

Chill (Stay In) invita tutti a stare a casa oltre a bacchettare chi ancora se ne va in giro come se nulla fosse nonostante questa pandemia stia ormai interessando tutto il mondo.

JoJo - Chill (Stay In) [Live From Home]

La cantante di Man aveva pubblicato uno snippet del brano su Tik Tok e i fan hanno subito chiesto di poter ascoltare di più e sono stati accontentati.

I progetti della cantante

La cantante è da poco tornata con un nuovo singolo, dal titolo Man, oltre ad aver annunciato un album e un tour. Il suo nuovo lavoro uscirà il 1 maggio e si intitola Good To Know. Il tour che in America è stato posticipato per l’emergenza Coronavirus, la vedrà presenta anche in Italia. Il 17 settembre tutti a cantare insieme a lei alla Santeria Toscana, per l’unica data a Milano.

Chi è Jojo

Originaria del Massachusetts, a soli 13 anni pubblica il singolo “Leave (get out)” che si posiziona direttamente al #1 della classifica americana e le permette di diventare la più giovane artista ad aver debuttato in prima posizione. La traccia è contenuta all’interno del suo primo e omonimo album pubblicato nel 2004 e certificato disco di platino con oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.