Disney Plus: ecco per quali supporti sarà disponibile!

Ciao a tutti, ragazzi, come state? Considerata la situazione, ci auguriamo di cuore che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene! NoI qui tutto bene, anche se dobbiamo dire che siamo impazienti per l’evento dell’anno! Stiamo ovviamente parlando dell’arriivo di Disney Plus in Italia!

La piattaforma di streaming, ricca anzi ricchissima di contenuti, arriverà in Italia ufficialmente il prossimo 24 marzo. Purtroppo, come vi abbiamo raccontato qui, Disney non ha voluto ulteriormente anticiparne l’uscita, nonostante le richieste.

Nelle scorse, l’azienda di Mickey Mouse ha confermato, fra le altre cose, anche la lista completa dei supporti dove Disney Plus sarà disponibile.

Disney Plus sarà disponible su tante diverse piattaforme. La piattaforma di streaming è utilizzabile via App con sistema operativo iOs o Android, su Apple TV, FireTv, LG, AndroidTv, Samsung, Chromecast, PS4 e XBOX One.

Qui sotto l’annuncio ufficiale della piattaforma.

All’interno della piattaforma, inoltre, troveremo oltre 100 titoli in 4K Ultra HD, grazie ai quali potrete ammirare le vostre storie preferite in una qualità straordinaria e in alta definizione!

Vi ricordiamo che al link qui sopra potete effettuare l’iscrizione a Disney Plus con una promozione davvero molto speciale e super conveniente! Non lasciateci scapparre per nessun motivo al mondo questa occasione!

Il catalogo di Disney + in Italia

L’uscita di Disney+, vi ricordiamo, corrisponderà al debutto di molti, moltissimi contenuti speciali e super esclusivi. La piattaforma includerà infatti serie come The Mandalorian o High School Musical The Musical The Series, o ancora la serie completa de I Simpson e il live action di Lilli e il Vagabondo.

Il catalogo della piattaforma, in ogni caso, includerà moltissimi altri contenuti! Disney Plus conterrà fra gli altri tutti i classici Disney, la saga di Star Wars, i documentari del National Geographic e molto altro ancora!