Stargirl: la colonna del film Disney+ con le canzoni di Grace VanderWaal

Si intola Stargirl ed è uno dei titoli da segnare nella lista dei film da vedere quando Disney+ sarà rilasciato. Tratto dall’omonimo romanzo di Jerry Spinelli, il film vede come protagonista la giovane musicista Grace VanderWall la quale interpreta anche alcuni brani della colonna sonora.

Composta da Rob Simonsen, la colonna sonora di Stargirl è caratterizzata da sonorità ovattate e dal suono dell’ukulele -- strumento di Grande VanderWall anche nella realtà. Numerosi i pezzi inediti, ma anche una bellissima cover di Give Me Love (Give Me Peace On Earth), pezzo composto dall’ex Beatles George Harrison.

Ascolta la colonna sonora del film:

La trama del film:

Tu credi che le cose siano reali o magiche, ma le cose migliori sono entrambe. Stargirl è la storia di una ragazza molto speciale che improvvisamente sconvolge la vita di Leo con il suo essere così fuori dal comune.

Un racconto che parla di crescita, di amicizia e d’amore. Ma soprattutto una storia che ci ricorda l’importanza e il valore dell’essere unici e diversi. Perché spesso sono proprio le nostre diversità a renderci così speciali e insostituibili.

Guarda il trailer del film:

Stargirl - Trailer Ufficiale | Dal 24 Marzo in streaming su Disney+

Stargirl sarà disponibile su Disney+ a partire dal 24 marzo.

Pubblicato nel 2000, ma in Italia solo nel 2004, Stargirl si è aggiudicato numerosi premi letterari ed è stato Best Seller del New York Times. Apprezzato da giovani e adulti per il suo messaggio sull’anticonformismo, il romanzo vanta una discreta schiera di fan sia negli USA che in tutto il mondo.

Nel 2007 Jerry Spinelli ha pubblicato anche un sequel del primo libro dal titolo Per sempre Stargirl.

Se non l’avete mai letto potrebbe essere una lettura da recupera prima dell’arrivo del film!