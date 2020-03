Talisa di Amici 19 torna in casetta per stare con Javier?

Una richiesta di Javier, durante la puntata di oggi di Amici 19, ha spiazzato tutti i ragazzi e anche noi. Il ballerino, in un momento di relax, esordisce con una sua idea alquanto originale. Quella di far tornare Talisa in casetta per stare in casa con lui, con tanto di certificato rilasciato dalla produzione per comprovare l’esigenza lavorativa necessaria per lo spostamento.

Gaia, Nicolai e Javier rimangono sorpresi da questa richiesta anche per via dei vari alti e bassi della relazione tra i due ballerini. “Non va bene”, afferma in modo ironico Giulia riferendosi proprio all’allontanamento da Talisa da parte di Javier e a questo improvviso ritorno di fiamma. Il ballerino risponde che in realtà i due non hanno rotto veramente, come dimostra il fatto che di recente lui ha chiesto di parlare al telefono con lei.

Da quella telefonata, in effetti, vari rumor si sono susseguiti insinuando un riavvicinamento tra il ballerino cubano con la sua ex fidanzata.

La storia tra i due ballerini nata ad Amici 19

La storia tra Talisa e Javier, vi ricordiamo, è nata in segreto proprio nel corso del talent durante il pomeridiano per poi venire alla luce solo nella fase serale.

Lei, nel corso della relazione, non ha nascosto di avere dei dubbi sulla sincerità del ballerino. Lui ha ammesso anche di pensare spesso alla sua famiglia e anche alla sua ex che aveva lasciato non molto tempo prima.

In ogni caso, riteniamo improbabile che la ballerina italo-americana possa effettivamente tornare in casetta. Ma se così fosse, l’ultima settimana di Amici 19 potrebbe davvero sorprenderci. Non è mai successo, infatti, che un concorrente eliminato sia ritornato ad abitare con gli altri ragazzi ancora in gara.