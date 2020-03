Nonostante la quarantena a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus non sia facile per nessuno, molti artisti ci stanno rendendo sicuramente più piacevole lo stare a casa. Ne sono un esempio i Backstreet Boys che si sono riuniti, ognuno dalla propria abitazione, per regalarci una performance speciale di uno dei loro brani più celebri.

I Want It That Way versione 2020 diventa un vero e proprio video musicale girato a distanza e tramite videochat. La loro performance ha incantato tutti ed è sicuramente stata molto emozionante e divertente.

Qui per guardare il video della performance dei Backstreet Boys

Un revival, un tuffo nel passato agli ’90 quando la canzone e la band divenne popolare in tutto il mondo. Per chi segue la band ancora oggi nulla di nuovo ma comunque l’effetto nostalgia è assicurato!

Aj, Kevin, Nick, Brian e Howie ci hanno deliziato con questa performance mozzafiato che siamo sicuri entrerà nella storia della band e non solo. I BSB avevano in mente un tour prossimamente, una riedizione del DNA Tour che aveva coinvolto anche l’Italia un paio di anni fa. Per il momento è tutto in standby ma chissà che non decidano, presto o tardi, di tornare nel nostro paese ancora una volta.