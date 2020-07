Sophie Turner: nuove foto con il pancione insieme a Joe Jonas

Nuovi scatti con il pancione per Sophie Turner la cui gravidanza è ormai in stato avanzato. In compagnia del marito Joe Jonas per le strade di Los Angeles ormai nascondere l’arrivo di un bebé è piuttosto difficile. Anche se la coppia non ha mai parlato della gravidanza apertamente, sono bastati gli scatti dei paparazzi a confermare la notizia.

Joe e Sophie volevano tenere le cose private ma non è durato molto visto che tantissime riviste di gossip avevano anticipato la notizia. Nonostante il periodo di social distancing, I due piccioncini non hanno disdegnato qualche passeggiata per le strade di Los Angeles dove sono stati prontamente avvistati.

.@JoeJonas and Sophie Turner out in Los Angeles yesterday! (7.12.20) pic.twitter.com/sXCIf12smT — Jonas Media (@JonasBrosMedia) July 13, 2020

I due che quest’anno festeggiano il loro primo anno di matrimonio si erano sposati prima con una cerimonia pazza a Las Vegas la notte dei Grammy Awards e poi con una festa in grande stile in Provenza alla presenza di tutta la famiglia al completo e di alcuni amici famosi.

Sulla gravidanza comunque non sappiamo molto, bisognerà quindi attendere l’annuncio ufficiale della coppia, probabilmente quando il nuovo piccolo Jonas arriverà in questo mondo.