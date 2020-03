Sophie Turner contro Vanessa Hudgens per i commenti sul Coronavirus

Sophie Turner e Joe Jonas sono anche loro in quarantena dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus che ha colpito che l’America. Marito e moglie hanno scelto, come molti artisti al momento, di fare una live su Instagram per tenere compagnia ai fan e parlare dell’emergenza.

L’attrice di Game of Thrones è una senza peli sulla lingua e durante la chat live ha parlato anche di chi sottovaluta il virus facendo un riferimento, forse non troppo velato, alle parole di Vanessa Hudgens di qualche tempo fa.

Ecco il video di Sophie Turner e Joe Jonas

State a casa, non siate stupidi. Anche se questo mina la tua libertà e sei in salute. Non me ne frega nulla della tua libertà, potresti infettare altre persone senza saperlo. Quindi rimanete a casa non è divertente, non vi farà sentire cool fare il contrario. And That’s the tea.

Le parole di Vanessa Hudgens

L’ex star di High School Musical non ha risposto alle parole di Sophie, ma era stata trascinata in una polemica piuttosto aspra per delle sua parole sconvolgenti sul virus. In tantissimi fan l’avevano massacrata sui social e nonostante le sue scusa in tanti non hanno creduto e anzi pensano che l’attrice non abbia capito la gravità delle sue parole. Persino Chiara Ferragni si era scagliata contro di lei.

