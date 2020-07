Elodie annuncia il This is Summer tour (date e biglietti)

Proprio oggi che il suo singolo estivo, Guaranà, è stato certificato Disco D’oro, Elodie annuncia una sorpresa davvero inaspettata per tutti i suoi fan.

L’artista romana sarà presto in giro per tutta l’Italia con una serie di concerti estivi molto speciali. Il tour prende il nome di This is Summer, un chiaro riferimento all’album This is Elodie, il suo terzo progetto discografico.

Per ora sono state annunciate soltanto cinque date, ma ne arriveranno presto delle altre e questo, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme vigenti e della sicurezza sanitaria.

I biglietti saranno disponibili su ticketone.it per 5 giorni a partire dalle ore 12:00 di martedì 14 luglio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 12:00 di domenica 19 luglio 2020.

Date del This is Summer Tour di Elodie

18 LUGLIO – Musicastelle Outdoor – GRESSONEY-LA-TRINITÈ, LAGO CABIET (AO)

5 AGOSTO – Indiegeno Fest, Teatro di Tindari – PATTI MARINA (ME)

30 AGOSTO – Memorial Troiani – ASCOLI PICENO

3 SETTEMBRE – Villa Bellini – CATANIA

13 SETTEMBRE – Sammichele Music Festival – SAMMICHELE DI BARI (BA)

Dopo il successo di Guaranà, che è tra le canzoni più ascoltate del momento, e la collaborazione in Ciclone di Takagi & Ketra, l’estate di Elodie continua con questi cinque appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, che la vedranno esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival della stagione.

Non perderti la nostra videointervista alla cantante prima della sua partecipazione a Sanremo 2020 con il brano Andromeda. Per Elodie è appena iniziata una nuova era musicale che culminerà proprio con questo imminente tour estivo!

Elodie spiega la storia della canzone Andromeda | Sanremo 2020

