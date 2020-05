Sophie Turner è incinta: le foto che confermano la gravidanza

Sophie Turner è ufficialmente incinta! Il rumor sulla sua gravidanza era arrivato da Just Jared che, un mesetto fa, aveva annunciato che lei e Joe Jonas aspettavano il primo figlio.

I due non hanno ancora confermato la gravidanza ma le foto sono ormai più che evidenti. Gli amici e la famiglia sapevano tutto ormai da tempo ed è una notizia davvero emozionante per i due che sono sposati da un annetto circa, con il loro matrimonio a Las Vegas nel 2019, dopo la cerimonia dei Grammy Awards.

La seconda cerimonia si era svolta invece a Parigi, in Provenza con un matrimonio in grande stile alla presenza di tutta la famiglia e degli amici più cari, tra cui molte celebrità come Diplo che ha avuto il divieto di fare foto e video durante il matrimonio (ecco perché).

Ecco le foto di Sophie Turner e Joe Jonas a passeggio

Diciamo che adesso non ci sono più dubbi su quello che era solo un rumor e che ancora non era stato confermato dai diretti interessati. Le foto della pancia dell’attrice di Game Of Thrones non lascia spazio all’immaginazione.