Joe Jonas – What This Could Be: visual video, testo e traduzione

Dopo aver accumulato milioni di visualizzazioni online e aver fatto crescere vertiginosamente l’attesa dei fan, il cantautore, attore, produttore e superstar mondiale Joe Jonas, pubblica oggi, venerdì 4 ottobre, il suo nuovo singolo What This Could Be, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La canzone è stata co-scritta da Joe Jonas insieme a Dan Nigro, produttore del brano, e dalla cantautrice Feist, come Joe nominata ai GRAMMY® Award.

What This Could Be segue il suo singolo di successo Work It Out, diventando il secondo estratto dall’album Music For People Who Believe In Love, il progetto solista di Jonas di prossima uscita.

In questa canzone, Joe Jonas mostra un altro lato della sua arte solista in continua evoluzione. Una chitarra riecheggia su un ritmo morbido accentuato dalle tastiere, mentre gli archi si alzano in un ritornello carico di emozioni addentrandosi così in un nuovo territorio sonoro.

La canzone è accompagnata da un visual video ufficiale, ispirato all’estetica del rullino fotografico digitale e presenta video e foto della collezione personale di Jonas.

Puoi ascoltare qui la canzone

Testo What This Could Be

[Verse 1]

I used to say my mind was made up

I couldn’t take another breakup

But I’ve been played like I’m the gamer

You changed the rules, my heart is made

[Chorus]

For making mistakes, more than a few

Dreams not a lie, it’s okay to be fools

And say some dumb shit that might not come true

I’d give up my peace of mind to lose my mind again with you

Oh, it might not be safe, but I’m willing to hope

To mean what I say when I say what I know

We’re talking real close, your eyes are open

We’re having conversations that our bodies should be making

[Post-Chorus]

A fantasy, you’re what this could be

[Verse 2]

Thought I lost sight, oh, all the feeling

Was sleepwalking and restless dreaming

But dreams are made by waking up here

We’re all (We’re all) afraid (Afraid), but our hearts (But our hearts) are made

[Chorus]

For making mistakes, more than a few

Dreams not a lie, it’s okay to be fools

And say some dumb shit that might not come true

I’d give up my peace of mind to lose my mind again with you

Oh, it might not be safe, but I’m willing to hope

I mean what I say when I say what I know

We’re talking real close, your eyes are open

We’re having conversations while our bodies should be making

[Outro]

Love (Oh-oh, oh-oh, oh)

Love (Oh-oh, oh-oh, oh)

I’m the fantasy of what this could be

Traduzione

[Strofa 1]

Ero solito dire che avevo deciso

Non potevo sopportare un’altra rottura

Ma sono stato giocato come se fossi il giocatore

Hai cambiato le regole, il mio cuore è fatto

[Ritornello]

Per aver commesso errori, più di qualcuno

I sogni non sono una bugia, va bene essere stupidi

E dire qualche s***ata stupida che potrebbe non avverarsi

Rinuncerei alla mia tranquillità per perdere di nuovo la testa con te

Oh, potrebbe non essere sicuro, ma sono disposto a sperare

Di intendere quello che dico quando dico quello che so

Stiamo parlando molto da vicino, i tuoi occhi sono aperti

Stiamo avendo conversazioni che i nostri corpi dovrebbero fare

[Post-Ritornello]

Una fantasia, sei ciò che questo potrebbe essere

[Strofa 2]

Pensavo di aver perso la vista, oh, tutta la sensazione

Era sonnambulismo e sogni irrequieti

Ma i sogni si fanno svegliando qui

Siamo tutti (Siamo tutti) spaventati (Spaventati), ma i nostri cuori (Ma i nostri cuori) sono fatti

[Chorus]

Per aver commesso errori, più di qualcuno

I sogni non sono una bugia, va bene essere stupidi

E dire qualche s***ata stupida che potrebbe non avverarsi

Rinuncerei alla mia tranquillità per perdere di nuovo la testa con te

Oh, potrebbe non essere sicuro, ma sono disposto a sperare

Intendo quello che dico quando dico quello che so

Stiamo parlando molto da vicino, i tuoi occhi sono aperti

Stiamo avendo conversazioni mentre i nostri corpi dovrebbero fare

[Outro]

Love (Oh-oh, oh-oh, oh)

Love (Oh-oh, oh-oh, oh)

Sono la fantasia di cosa potrebbe essere

Cosa ne pensate di What This Could Be di Joe Jonas?