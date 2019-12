The Witcher: ecco chi è Anya Chalotra – Yennefer di Vengerberg

Una delle protagoniste della prima stagione di The Witcher è l’affascinante e pericolosa Yennefer of Vengerberg. La maga non ha ricevuto il dono della bellezza da piccola, ma il suo potere inespresso non è sfuggito all’Accademia di Aretuza, dove è stata addestrata a diventare la più grande strega della scuola.

Chi è Yennefer di Vengerberg:

Yennefer non applica il suo potere innato di controllare il caos solo nelle questioni magiche, ma anche in altri ambiti della sua vita. Come Geralt, infatti, ha un grande spirito di sopravvivenza. Molti dei personaggi di The Witcher percepiscono Yennefer come manipolatrice e spietata, ma in realtà tende ad isolarsi da mondo per evitare di soffrire. All’inizio della serie la vediamo compiere un grande sacrificio per poter ottenere il ruolo che desidera a corte, ma questo ovviamente porta con se molte conseguenze.

Nel corso della serie Yennefer di Vengerberg dovrà imparare a fidarsi dei suoi nuovi amici e compagni di viaggio, ad accettare il loro affetto e fare affidamento su di loro.

L’attrice Anya Chalotra, che interpreta la maga, ha raccontato: “Yennefer è in costante lotta con se stessa. Non è mai soddisfatta, è sempre alla ricerca di qualcosa di più. E’ fragile, ma coraggiosa ed ha paura sia dell’amore che dell’essere respinta“.

Chi è Anya Chalotra:

Ad interpretare la ambigua Yennefer di Vengerberg troviamo Anya Chalotra, attrice britannica conosciuta soprattutto per il ruolo di Jennifer Ashman nella serie tv britannica Wanderlust. L’attrice è nata nel 1996 ed è di origini indiane ed inglesi.

Recentemente ha lavorato a teatro nello spettacolo Peter Gynet al The National Theatre di Londra, ma aveva calcato i palchi dei prestigiosi Theatre Royal Stratford East e The Globe nel 2018 e 2017. Per quanto riguarda la tv, oltre a Wanderlust nel 2018, Anya ha preso parte alle serie britanniche Sherwood (2019) e The Abc Murders (2018).

Ovviamente il ruolo di Yennefer di Vengerberg in The Witcher le darà una notorietà internazionale.