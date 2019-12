Nella prima stagione di The Witcher troviamo la Principessa Cirilla o Ciri di Cintra in fuga dalla guerra che ha distrutto la sua il suo regno. Nipote della coraggiosa Regina Calanthe, la ragazza è cresciuta protetta nelle mura del castello, ma la sua vita serena si conclude definitivamente nella notte in cui Cintra viene attaccata, tutti i suoi cari uccisi e lei costretta a fuggire.

Guarda qui il trailer della serie!

Chi è la Principessa Ciri in The Witcher:

Freya Allan, che interpreta Ciri in The Witcher su Netflix, descrive il suo personaggio come “ispirante e complesso, è dovuta scappare da una casa sicura, circondata da persone fidate, ed è stata catapultata in un mondo brutale. Ha dovuto sperimentare perdite terribili, tutte in una notte“. L’attrice ha poi aggiunto: “Ciri è implacabile e non ha paura a fare domande. E’ molto testarda, ma allo stesso tempo ingenua. Dopo aver perso tutti, scopre improvvisamente verità che non aveva mai saputo“.

Dopo la fuga da Cintra, la Prinipessa Ciri incontra Dara, con il quale crea subito un legame di amicizia e fiducia. “Anche Dara ha perso la sua famiglia e in qualche modo condividono questo dolore. Si aiutano a vicenda e costruiscono un rapporto speciale“.

L’unico altro sopravvissuto alla strage di Cintra è il mago Saccoditopo (Mousesack), che per anni è stato al servizio della nonna di Ciri. Adam Levy, che lo interpreta in The Witcher, ha raccontato: “Saccoditopo è il protettore di Ciri. E’ stato come una figura paterna per lei ed allo stesso tempo anche una baby sitter ed educatore“.



Chi è Freya Allan?

Freya Allan è un’attrice britannica nata nell’Oxfordshire il 6 settembre 2001. Nel 2020 farà il suo debutto cinematografico con il film Gunpowder Milkshake, un action thriller che segue le avventure di due assassini costretti ad unire le forze per un’organizzazione criminale per la quale lavoravano. Nel cast del film ci saranno anche Lena Headey di Games Of Thones e Paul Giamatti.

La nostra Principessa Ciri di The Witcher è anche anche protagonista della mini serie della BBC La guerra dei mondi. Freya interpreta Mary e nel cast ci sono anche Rafe Spall e Eleanor Tomlinson.