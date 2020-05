Chiara Ferragni e Baby K: collaborazione in arrivo?

Baby K e Chiara Ferragni si stanno preparando a una sorprendente collaborazione. Si tratta di un connubio davvero incredibile e inedito perché nessuno aveva mai visto prima d’ora la rapper italiana collaborare con l’influencer più famosa al mondo.

In tanti, infatti, si stanno chiedendo che cosa significhi il post che entrambe hanno pubblicato su Instagram accennando proprio a questo lavoro insieme. “È tutto negli occhi. Ieri sono stata con la bellissima Chiara Ferragni. Something special is coming”, queste sono le parole che si possono leggere sui profilo social di Baby K.

Di cosa si tratterà mai? Al momento le due ragazze hanno rivelato ben pochi dettagli al riguardo. Tra di essi spicca un video in cui la Ferragni si dice stanca ma entusiasta per essere tornata su un misterioso set e questo dopo la fine della quarantena.

Chiara Ferragni risponde all’annuncio pubblicato da Baby K

“Yesterday on set with Baby K for a special project” questo è il commento esatto di Chiara al post pubblicato da Baby K.

Non sappiamo se si tratta di un progetto musicale o di qualcos’altro. L’idea di una collaborazione musicale è senza dubbio la prima cosa che viene in mente, tuttavia ciò è davvero improbabile visto che Chiara Ferragni non è una cantante.

Più plausibile, invece, è che l’influencer abbia preso parte a un video musicale a cui la rapper sta lavorando. Magari si tratta di una canzone che parla della fine della quarantena, o in generale del COVID-19, e in questo caso sarà sicuramente un nuovo tormentone estivo.

Chiara Ferragni, d’altro canto, si è dimostrata molto sensibile durante il periodo d’emergenza sanitaria, di saper comprendere le difficoltà degli altri pur non vivendole in prima persona. E questo ha colpito non pochi fan che finora la conoscevano superficialmente e solo in virtù della sua popolarità.