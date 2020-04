Skam Italia 4: un nuovo scambio di messaggi tra Martino e Niccolò

L’attesa per la quarta stagione di Skam Italia sta per terminare. Ma mentre contiamo i giorni che precedono il 15 maggio, l’account Instagram ufficiale di Netflix stuzzica i fan con un altro scambio di messaggi privati tra due dei protagonisti della serie. Questa volta, al centro dell’attenzione, sono Martino (Federico Cesari) e Niccolò (Rocco Fasano), amatissima coppia protagonista della seconda stagione.

Dopo aver ascoltato in anteprima il vocale di Sana in un precedente scambio su Whatsapp tra le protagoniste femminile, questa volta abbiamo la conferma che ritroveremo Martino e Niccolò anche nella quarta stagione, dopo averli visti di sfuggita anche nella terza.

Ecco i messaggi tra Martino e Niccolò di Skam Italia:

Visualizza questo post su Instagram Hai un nuovo messaggio. Anzi, ventisei 🦒 #SkamItalia Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) in data: 23 Apr 2020 alle ore 6:01 PDT

La relazione tra i due ragazzi, a quanto pare, sembra andare più che bene. Ma cosa dire invece di Sana?

La nostra nuova protagonista, interpretata da Beatrice Bruschi, sarà al centro delle nuove avventure dei liceali romani più amati del momento. Seguiremo Sana nella sua quotidianità, approfondiremo la sua cultura musulmana e, ovviamente, la osserveremo nel momento più magico della sua vita: il primo amore.

Come per i precedenti protagonisti, anche per Sana, infatti, si prospettano ostacoli, problemi, distanze così come la delicatezza dei sentimenti. Nel cast della nuova stagione, oltre ai noti protagonisti, troveremo anche il giovane Mehdi Meskar nel ruolo di Malik.

I 10 episodi della serie, una co-produzione Cross Production e TIMVISION usciranno il 15 maggio in contemporanea su TIMVISION e Netflix Italia.

Cosa ne pensate di tutte le anticipazioni su Skam Italia 4?