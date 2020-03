Sincero di Nyv: audio e testo del brano dall’album Low profile

Sincero è una delle canzoni contenute nell’album Low profile di Nyv. Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album che contiene diversi inediti presentati ad Amici 19.

E’ difficile considerare tutto il tempo perso come un motivo valido

ma rinunciare serve alla condizione peggiore

così ci sembrerà di alleggerire un peso vuoto che scompare

che si rivela sopra il limite di quello che sento io

Per questo aspetti anche se sai che non tornerò mai

solo ricordi eppure sono tutto quello che hai

che fretta avevi per dimenticarti di me

E all’improvviso è tutto finito

e quello che c’era ora non c’è più

giuravi è per sempre

ma hai mentito ora sono più forte

non ti cercherò

Ripensarci troppe volte fa del male

guardando indietro poi se ho voglia di soffrire

un sorriso triste che parla di te

Per questo aspetti anche se sai che non tornerò mai

solo ricordi eppure sono tutto quello che hai

che fretta avevi per dimenticarti di me

Rimediare a quel che è stato non avrebbe senso

la certezza peggiore è che io ti ho già perso

anche se mi vivi dentro ancora dentro

E all’improvviso è tutto finito

e quello che c’era ora non c’è più

giuravi è per sempre

ma hai mentito ora sono più forte

non ti cercherò

Mi vivi dentro ancora dentro

mi vivi dentro ancora ancora ancora

mi vivi dentro ancora dentro

mi vivi dentro

E all’improvviso è tutto finito

e quello che c’era ora non c’è più

giuravi è per sempre

ma hai mentito ora sono più forte

non ti cercherò

non ti cerco più

