Tre sillabe di Nyv: audio e testo del brano dall’album Low profile

Tre sillabe è una delle canzoni contenute nell’album Low profile di Nyv. Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album che contiene diversi inediti presentati ad Amici 19.

Audio

Tre sillabe

Testo

Prenditi le mie idee

che ho la mente in disordine

diffondile come il caos

mentre firmi la mia libertà

dipingo i rancori coi desideri

volto le spalle a chi non somiglio più

mando via la ruggine sospesa in equilibrio sui pensieri

che perdo saluto i dispiaceri che si toccano piano

allevio quei binari in fondo solo mentali e poco miei

Ti dirò tre sillabe mentre chiuderò le palpebre

immagino soltanto l’istinto di andarsene

ti dirò tre sillabe mentre chiuderò le palpebre

considera che piango per la gioia di andarmene

Al rovescio un punto di vista diverso

le barchette dentro al mare sott’acqua

forse peggio ma esprime chi vede diverso

il mondo stesso barcolla se manca l’aria

non si respira con le onde nei polmoni

cari sognatori dimenticate pure l’arte

se etichettiamo le persone

come dei problemi non andremo più da nessuna parte

rigiro le lancette solo per nostalgia

tra i miei occhi e l’orizzonte toglie malinconia

e con bolle di sapone fioriranno

i pensieri nascoste dall’oblio

Ti dirò tre sillabe mentre chiuderò le palpebre

immagino soltanto l’istinto di andarsene

ti dirò tre sillabe mentre chiuderò le palpebre

considera che piango per la gioia di andarmene

Per ogni passo in salita ce n’è un altro che va

ma mai nessuno sa il bene che fa

Per ogni passo in salita ce n’è un altro che va

ma mai nessuno sa il bene che fa

Per ogni passo in salita ce n’è un altro che va

ma mai nessuno sa il bene che fa

Per ogni passo in salita ce n’è un altro che va

ma mai nessuno sa, mai nessuno sa

Ti dirò tre sillabe mentre chiuderò le palpebre

immagino soltanto l’istinto di andarsene

ti dirò tre sillabe mentre chiuderò le palpebre

considera che piango per la gioia di andarmene

Per ogni passo in salita ce n’è un altro che va

ma mai nessuno sa il bene che fa

Per ogni passo in salita ce n’è un altro che va

ma mai nessuno sa, mai nessuno sa

