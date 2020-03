Jacopo Ottonello: cover e tracklist dell’album Colori

Il talent show di Maria De Filippi, Amici 19, si prepara ad affrontare la quarta puntata in onda in prima serata questo venerdì su Canale 5. Nel frattempo, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria (Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello) sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Venerdì 20 marzo, infatti, i quattro allievi pubblicano contemporaneamente e in digitale i loro album. Rinviata, a data da destinarsi, è invece l’uscita negli store fisici che era prevista inizialmente per venerdì 27 marzo.

Jacopo, 21 anni, savonese, pubblica con l’etichetta indipendente Kazal (Sony Music Italy) l’album intitolato Colori di sette brani tra cui diversi inediti presentati proprio nel talent show. Ecco il suo annuncio relativo all’uscita dell’album e che accompagna la cover, pubblicato sul profilo Instagram del cantante:

Eccoci arrivati qui, ad una settimana precisa dall’uscita del mio primo lavoro, il mio primo EP “Colori”! Se me lo avessero detto non ci avrei mai creduto; invece sono qui a sperare che in un momento così difficile per tutti quanti la mia musica possa strapparvi un sorriso, tenervi compagnia in queste giornate interminabili e che possiate riconoscervi profondamente in quello che ogni volta cerco di trasmettere. Voglio ringraziare ancora una volta tutti quanti per avermi permesso di coronare il mio sogno, perché se sono arrivato fin qui è anche merito vostro! Vi voglio bene, Jacopo.

Colori di Jacopo Ottonello, cover dell’album

\

Colori di Jacopo Ottonello, tracklist dell’album

1. Cuore di mare

2. Luci e cenere

3. Blue Monday

4. Sabato sera

5. E invece

6. Se parlo di te

7. Disinnescare