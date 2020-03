Nyv: la cover e la tracklist dell’album intitolato Low profile

Il talent show di Maria De Filippi, Amici 19, si prepara ad affrontare la quarta puntata in onda in prima serata questo venerdì su Canale 5. Nel frattempo, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria (Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello) sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Venerdì 20 marzo, infatti, i quattro allievi pubblicano contemporaneamente e in digitale i loro album. Rinviata, a data da destinarsi, è invece l’uscita negli store fisici che era prevista inizialmente per venerdì 27 marzo.

Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album Low profile. Ecco il suo annuncio relativo all’uscita dell’album e che accompagna la cover, pubblicato sul profilo Instagram della cantante:

Questo ultimo anno è stato sicuramente impegnativo e davvero particolare. A volte il peso dei propri pensieri, le esperienze di vita e i percorsi che decidiamo di intraprendere ci toccano e sembrano volerci ricordare chi siamo. Non è un momento semplice per le persone che amiamo e tutto ciò che stiamo passando avrà degli effetti. Ma è in momenti come questi che la musica riesce a darci quella forza che a volte dimentichiamo di avere. Da venerdì 20 marzo potrete ascoltare il mio primo disco. Low Profile. Abbraccio virtualmente voi che mi avete sostenuta, ascoltata, capita, amata rendendo speciale tutto questo. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare.

Low profile di Nyv, la cover dell’album

Low profile di Nyv, la tracklist dell’album

1. Per favore

2. Blues d’Alcool

3. Noia

4.A malapena

5. Banlieu

6.Padre

7. Tre sillabe

8. Personne

9. Sincero

10. Io ti penso