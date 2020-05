Disney+, Elena diventerò Presidente affronta il coming out nel nono episodio

Manca solo un episodio alla fine di della serie targata Disney+, Elena diventerò Presidente. Nel corso degli ultimi episodi l’attenzione della trama si è concentrata molto di più sul fratello della protagonista Bobby, soprattutto per l’importante tema che si cerca di trattare con la sua figura.

Mentre Elena è alle prese con i problemi con la sua amica e al ricercare un legame con sua madre con la quale non si confida da un po’, la versa sfida la vive proprio suo fratello. Il ragazzo si trova a casa dell’assistente della madre che vive con la sua compagna. Le due cercano di comprendere lo stato d’animo di Bobby, dopo aver intuito che prova dei sentimenti per un suo amico di Tennis, Liam. Nonostante il ragazzo non abbia fatto coming out, le due ragazze cercano di fargli capire che il tutto può avvenire naturalmente e con i propri tempi. Camila, l’amica di sua mamma, ha lei stesso questo problema nonostante sia un’adulta ormai ma proprio non riesce ancora a confidare ai suoi di essere omosessuale. Il ragazzo, pur senza renderlo esplicito si sente rincuorato e cerca di trovare la sua strada. Per prima cosa lascia la sua attuale ragazza Monyca, che sembra aver intuito dei sentimenti di Bobby per Liam.

A un solo episodio dalla fine la storia che riguarda il ragazzo si fa sempre più interessante, mentre Elena viene un po’ messa da parte sicuramente a favore di una trama molto più interessante. Nonostante la protagonista di Elena diventerò Presidente parla molto alle sue coetanee che si trovano a vivere i problemi di tutti i giorni con la scuola, le amiche e le prime cotte, la storia di Bobby è un po’ fuori dalle righe per i canoni Disney e questo la rende senza dubbio più interessante, soprattutto per i modi delicati ma non banali o artificiosi, con cui viene introdotto l’argomento ai più piccoli.

La trama di Elena, diventerò Presidente

La serie si apre proprio con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez che ne è anche produttrice) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby.