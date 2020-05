Sara e Marti- Il Film in onda su Rai Gulp sabato 9 maggio

Il film della serie Sara e Marti arriva su Rai Gulp. Sabato 9 maggio, alle ore 20.30, sul canale 42, andrà in onda il lungometraggio della serie prodotta da Stand By Me, in onda attualmente tutti i giorni su Rai Gulp. Il film, diretto da Emanuele Pisano, vede protagoniste Aurora Moroni (Sara) e Chiara del Francia (Marti).

La trama del film

L’estate sta per finire e Sara e Marti sono ancora a Bevagna. Mentre Marti è impegnata nella preparazione di due feste dove dovrà suonare e cantare, Sara, che non ha nulla da fare, accoglie con entusiasmo l’idea di accompagnare i Catalano in partenza per la Sicilia. I due fratelli parteciperanno a un campo di orientereering, una disciplina sportiva che insegna a orientarsi nella natura servendosi solo di bussola e mappe. La località dove sono diretti è Modica, che per un caso della sorte è il luogo dove la mamma delle due sorelle ha passato l’infanzia e sua sorella, la zia Flavia possiede una casa. Sara, eccitata all’idea di visitare quel luogo mitico dove non è mai stata, riesce a ottenere il permesso di partire superando i dubbi del padre. Modica si rivela un luogo pieno di ricordi e sorprese.

Marti, verso la fine della vacanza, raggiunge sua sorella nel momento più difficile per Sara che respinge la corte di Luca e si avvicina sempre più a Saro, per aiutarlo a superare il suo isolamento. Luca, respinto e ferito nel suo orgoglio, si vendica attuando un piano malefico e Sara interverrà per impedirlo. Con un discorso in piazza che tocca i cuori di tutti i cittadini, Sara fa venire fuori la verità. Tra lei e Saro l’attrazione è palese ma l’estate è finita e bisogna tornare a casa, con la speranza che un giorno si rivedranno.