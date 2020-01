Sanremo 2020: i testi della canzoni delle otto Nuove Proposte

Fonte Rai.it Sanremo

Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Marco Sentieri. Sono questi i cinque vincitori di Sanremo Giovani con cui, sfida dopo sfida, il parterre delle Nuove Proposte del Festival 2020 è finalmente completo. La finale di questa sezione, vi ricordiamo, andrà in onda durante la quarta serata del Festival di venerdì 7 febbraio.

Saranno questi cinque artisti, dunque, a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston nella categoria Nuove Proposte durante la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio. Questo dopo la serata di Sanremo Giovani 2019 che ha visto esprimersi la Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus (e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gianmarco Mazzi), la Giuria Demoscopica, la Giuria Televisiva e il pubblico attraverso il Televoto.

Ai cinque, si aggiungeranno i due vincitori provenienti da Area Sanremo: Gabriella Martinelli e Lula e Matteo Faustini (non perderti la nostra video intervista), selezionati dalla Commissione Musicale. Mentre l’ottava concorrente delle Nuove Proposte, che accede di diritto come vincitrice della passata edizione di Sanremo Young, è Tecla Insolia.

Il lungo percorso di avvicinamento alla finale di Sanremo Giovani 2019 era iniziato a ottobre con gli 842 artisti selezionati, poi le audizioni dal vivo dei 65, i 20 semifinalisti che avevano partecipato alle quattro puntate di Sanremo Giovani a ItaliaSì!, infine i 10 finalisti. E ora i 5 artisti che si sono affermati nelle sfide dirette.

Ecco le otto Nuove Proposte in gara a Sanremo 2020 e i testi delle canzoni

Eugenio in via di Gioia Tsunami

Fadi Due noi

Fasma Per sentirmi vivo

Gabriella Martinelli e Lula Il gigante d’acciaio

Leo Gassman Vai bene così

Marco Sentieri Billy Blu

Matteo Faustini Nel bene e nel male

Tecla Insolia 8 marzo