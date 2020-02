Sanremo 2020: come seguire la seconda serata del 5 febbraio in diretta streaming

Tutto è pronto al Teatro Ariston di Sanremo per la seconda serata del Festival di Sanremo 2020, la 70a edizione del più importante concorso musicale italiano.

Cinque le serate di questo Festival di Sanremo 2020, nel corso delle quali si sfidano a colpi di canzoni ben 24 BIG della musica italiana e otto Nuove Proposte.

Lo spettacolo, in programma fino al prossimo 8 febbraio, è presentato per la prima volta da Amadeus che è anche il direttore artistico. A supportarlo nella seconda serata ci sono le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti e l’icona sexy degli anni ’90 Sabrina Salerno.

Questa edizione è una grandissima festa per spegnere le candeline di un anniversario così importante. A detta del conduttore, è un Festival con un occhio al passato ma che guarda al presente e al futuro. Per la scelta dei cantanti, il direttore artistico ha pensato all’attualità e non alla canzone tipicamente sanremese. In tutti i brani c’è attualità, energia e molto ritmo.

Tocca a Fiorello e a Tiziano Ferro dare man forte ad Amadeus nei cinque appuntamenti i diretta dall’Ariston. Per lo showman catanese si tratta dell’ennesimo ritorno sul palco calcato nel 1995 come concorrente. Anche per Tiziano Ferro non è il primo Sanremo da ospite, ma stavolta la sua non è una presenza spot e non si limita a cantare. Il cantautore si esibisce in trio con Massimo Ranieri e Mika.

Come seguire la prima serata del Festival di Sanremo 2020 in streaming?

Rai Uno trasmette come sempre l’evento in diretta. La prima puntata, vi informiamo, inizia alle ore 20:40. Se siete interessati a vedere la kermesse via computer, tablet o smartphone, vi ricordiamo il sito Raiplay (a questo link) dove potete godervi lo spettacolo in streaming.