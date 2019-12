Nell’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il conduttore di Sanremo 2020 ha risposto alle indiscrezioni che riguardano gli ospiti internazionali che il prossimo febbraio saliranno sul palco del Teatro Ariston. Tra i possibili nomi, è stato fatto quello di Madonna e quello di Lady Gaga. Ora, lo stesso Amadeus ha voluto chiarire se si tratta di voci fondate.

“Madonna in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il tour. Mi piacerebbe anche Lady Gaga. Un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”.

Il conduttore ha dunque confermato di volere sul palco di Sanremo la cantante Lady Gaga. In ogni caso, non si tratta di un annuncio ufficiale. E’ evidente, infatti, che non è stato ancora stabilito un accordo economico. E’ invece quasi da escludere, in base agli impegni della popstar in quel periodo, che ritroveremo Madonna sul palco dall’Ariston in una delle cinque serate.

In definitiva, potrebbe essere soltano uno l’ospite internazionale durante tutta la kermesse musicale. Si tratta di Lewis Capaldi, come è stato anticipato dall’ANSA secondo fonti interne alla Rai. Il cantante scozzese sarebbe una scelta voluta dallo stesso Amadeus. E quella di avere almeno un ospite internazionale è un’intenzione che ha ribadito fin dall’assegnazione dell’incarico. Non è stato specificato, per ora, in quale delle cinque serate previste si esibirà l’artista di Glasgow.

Con o senza Lady Gaga, certa è invece la presenza di Tiziano Ferro in tutte le cinque serate della manifestazione canora, anche se non è stato ancora chiarito in quale ruolo.

Intanto, dovevano essere annunciati in diretta il 6 gennaio 2020, durante la serata speciale de I Soliti ignoti ma, invece, Amadeus ha preferito confermare a Repubblica le voci anticipate da Chi sulla lista dei 22 Big in gara a Sanremo 2020.