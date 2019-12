Skam Italia in streaming su Netflix: ecco le prime tre stagioni

Buon 2020 a tutti voi lettori di Ginger Generation! Il nuovo anno, come saprete, si apre già con una grande, grandissima notizia! Skam Italia, la serie cult di origine norvegese, è da questo momento finalmente disponibile su Netflix!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Skam Italia è infatti sbarcata sulla nota piattaforma di streaming dopo un lungo tira e molla. Tutto era partito a luglio del 2019, con l’annuncio della (temporanea) cancellazione della serie.

In occasione del Giffoni Film Festival 2019, infatti, Lodovico Bessegato aveva anticipato che la tanto attesa quarta stagione della serie non ci sarebbe stata. Pochi giorni dopo era arrivata la conferma, una notizia che aveva gettato i fan nello sconforto.

Nei giorni scorsi, in ogni caso, erano iniziate a circolare alcune succose indiscrezioni. In un primo momento, due giornali locali del Lazio avevano raccontato dell’inizio delle riprese della quarta stagione. Pochi giorni dopo, l’attore Massimo Reale aveva condiviso sul suo profilo Facebook le foto dal dietro le quinte di Skam Italia.

Almeno per il momento, vi informiamo, su Netflix sono disponibili le prime tre stagioni di Skam Italia. Nelle prossime settimane sulla piattaforma arriverà anche la quarta stagione. Come saprete, questa stagione sarà incentrata sulle vicende di Sana, una ragazza di religione musulmana interpretata da Beatrice Bruschi.

Ecco la programmazione di Netflix per gennaio 2020 comprensiva di Skam Italia

Con l’arrivo di gennaio e di questo nuovo anno che, ci auguriamo, vi porterà tanta gioia e tante soddisfazioni, su Netlix non è arrivato solo Skam Italia. La piattaforma ha a partire dal primo di gennaio caricato contenuti come La teorie del tutto, Il Mago di Oz e i Flinstones. Nei prossimi giorni su Netflix arriverà anche un’attesissima miniserie horror come Dracula.

A fine mese, infine, vi ricordiamo che su Netflix ci potremo godere la prima stagione di Luna Nera, di Ragnarock. Vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti su Skam Italia ci potete seguire qui!