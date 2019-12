Justin Bieber ha scelto di chiudere questo 2019 davvero con il botto. Il cantante canadese, come promesso, allo scoccare delle 6 di sera del 31 dicembre ha sganciato un nuova bomba. L’artista ha infatti pubblicato il trailer della sua prima docuserie, a puntate, intitolata Justin Bieber: Seasons!

Justin Bieber Seasons sarà disponibile solo ed esclusivamente su Youtube con un totale di 10 episodi che verranno caricati online ogni lunedì’ e mercoledì a partire dal 27 gennaio!

Ecco il video del trailer di Justin Bieber: Seasons!



Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, in occasione della Vigilia di Natale Justin ha scelto di farci una gran bella sorpresa. Proprio lo scorso 24 dicembre, infatti, il cantante ha confermato il titolo del suo nuovo singolo. Il primo estratto dal suo quinto album si intitolerà Yummy. Il pezzo, vi ricordiamo, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 3 gennaio.

Ma le belle notizie in casa Justin Bieber non sono certo finite qui! Nel video condiviso la vigilia di Natale, Justin ha infatti confermato anche l’arrivo del nuovo disco, di un nuovo tour e anche di un documentario sulla sua vita!

Qui sotto potete recuperare il video del recente annuncio di Justin!

Almeno per il momento, in ogni caso, non ci è dato sapere se Justin verrà anche in Italia il prossimo anno. L’annuncio del tour 2020 di Justin, infatti, fa esclusivamente riferimento ad una serie di date live negli Stati Uniti. Ovviamente noi speriamo tanto che l’artista torni a trovarci presto!

Justin, come ricorderete, non pubblica materiale “tutto suo” dal 2015. A novembre di quattro anni fa era uscito Purpose, il quarto album della sua carriera. Il disco, trainato da hit come What do you mean, Sorry e Love Yourself, è tutt’ora uno dei progetti più fortunati della carriera di Justin Bieber.

A tutte le beliebers, dunque, auguriamo il miglior capodanno possibile! Il 2020 sarà davvero un anno straordinario per noi fan di Justin Bieber!

Ecco il poster ufficiale di Justin Bieber Seasons!