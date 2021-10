Amici 21: provvedimento disciplinare, Nicol in lacrime

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 i ragazzi affrontano il primo provvedimento disciplinare di questa edizione per via del disordine che domina in casetta.

Il risultato è che ben quattro allievi andranno presto in sfida e rischieranno così l’eliminazione.

Provvedimento disciplinare ad Amici 21, lo sfogo di Nicol

La produzione chiama a raccolta i ragazzi per mostrare loro le condizioni, tramite un video, della casetta negli ultimi due giorni. Subito dopo aver registrato la puntata di sabato, infatti, i ragazzi hanno lasciato ogni cosa nella confusione più assoluta, in tutte le stanze e soprattutto in cucina.

La punizione è la seguente: due cantanti e due ballerini verranno messi in sfida, a sorteggio, nella prossima puntata. E c’è già una serie di sfidanti pronti ad essere scelti dalla produzione.

Tutti gli allievi si danno la colpa a vicenda per questo provvedimento. Ma la più irritata è Nicol, consapevole di aver tenuto tutto ciò che le spettava in perfetto ordine, in queste settimane.

“Il problema è il motivo per cui potrei andare in sfida e non sta né in cielo né in terra. Vi rendete conto che deve essere messo in discussione il nostro sogno, perché abbiamo lasciato la casa una mer*da?” si sfoga la ragazza contro i compagni.

I ragazzi propongono, invece del sorteggio, di poter essere loro a scegliere chi mandare in sfida. Nicol, tuttavia non vuole votare una persona in particolare ed accusare qualcuno. Piuttosto vorrebbe che siano i colpevoli a farsi avanti affrontando le loro responsabilità. La cantante cede al pianto perché questa situazione le crea una particolare difficoltà emotiva.

In conclusione, viene recapitato alla produzione un contenitore con i nomi indicati dai ragazzi, anche se non hanno votato tutti. Chi andrà in sfida lo scopriremo domani nella prossima puntata del daytime di Amici.