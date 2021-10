Selena Gomez insieme ai Coldplay per il brano Let Somebody Go

Selena Gomez farà parte del nuovo album dei Coldplay. L’ex stellina Disney, infatti, ha annunciato questa nuova collaborazione con il brano Let Somebody Go.

Attraverso i suoi profili social Selena ha condiviso uno sneak peak del brano insieme al titolo. Non si conosce ancora la data ufficiale di rilascio e se si tratterà di un singolo promozionale della band di Chris Martin. Sicuramente lo avremo almeno per il 15 ottobre quando sarà rilasciato il nuovo album dei Coldplay, dal titolo Music Of Spheres.

Questa non è l’unica collaborazione per la band che ha già messo a segno quella di successo con niente di meno che la band kpop più amata al mondo: i BTS. My Universe, infatti, è stata rilasciata lo scorso 24 settembre.

Ecco lo snippet del brano Let Somebody Go

Un nuovo progetto per la nostra Sel che si riaffaccia al mondo della musica con questa collaborazione davvero niente male. Sul piccolo schermo continua con il reality Selena + Chef rinnovato per una terza stagione e con Only Murders In The Building la serie comedy/crime in onda sulla piattaforma Star di Disney+ già confermata anche per una seconda stagione.

Siete curiosi di ascoltare il brano di Selena Gomez e dei Coldplay?