Harry Styles e Olivia Wilde sarebbero andati a vivere insieme

Olivia Wilde e Harry Styles sembrano aver trovato la felicità in un’elegante casa in un facoltoso quartiere di Los Angeles.

L’attrice 37enne e il cantante 27enne si sarebbero trasferiti in una dimora rinnovata di recente, di proprietà della cantante spagnola Lourdes Hernández e di suo marito Zach Leigh, secondo il New York Post.

L’abitazione è stata trasformata con un nuovo stile industriale minimalista, che la distingue da molte delle vecchie case del quartiere.

Sebbene la casa eviti i tocchi più opulenti di Hollywood, è ancora straordinariamente fornita di una grande piscina sul retro e una vasca idromassaggio nel cortile. E c’è anche un’area barbecue che dispone di un bar e di un’area salotto nelle vicinanze.

it’s such a cute house 🥺https://t.co/cDIkgRlq6r — Sarah (55 days til HSLOT 🕺) (@harryssogoldenn) August 10, 2021

Quella che sarebbe la nuova casa di Harry Styles e Olivia Wilde, ha un’elegante cucina bianca con ripiani in marmo e un’isola. Nelle vicinanze si trova un angolo per la colazione che ha tanto spazio per la famiglia o gli ospiti.

Il soggiorno è decorato con alti scaffali bianchi incorporati e dispone di eleganti pavimenti in legno. C’è anche un sorprendente pianoforte verticale bianco nell’atrio.

Il New York Post ha riferito, che precedentemente Harry Styles e Olivia Wilde, hanno vissuto nella casa di Hollywood Hills dell’ex manager dell’ex cantante dei One Direction, Jeff Azoff.

Il giorno di San Valentino di quest’anno, poi, Olivia è stata vista trasferire i bagagli fuori dalla casa di Los Angeles che condivideva con il suo ex compagno Jason Sudeikis.

Pochi giorni fa, infine, la coppia è stata avvistata nel cortile della casa in questione, nonostante il recinto con alti arbusti che preservano la privacy.

Non resta che aspettare per scoprire se è iniziata per davvero una convivenza nella lussuosa abitazione che è stata segnalata. Oppure se si tratta solo di voci non confermate.