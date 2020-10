Sabrina Carpenter sarà Alice nel Paese delle Meraviglie

In attesa di vedere la nuova versione di Cenerentola con Camila Cabello, è stato annunciato che Sabrina Carpenter interpreterà Alice in una rilettura di Alice nel Paese delle Meraviglie per Netflix. A rivelare la notizia è THR che svela un dettaglio particolarmente interessante, il film sarà un musical.

Il film sarà prodotto dallo stesso team creativo che aveva realizzato Work It. Nei panni di produttrice la stessa Sabrina Carpenter mentre la sceneggiatura del film sarà affidata a Ross Evans.

Che cosa sappiamo del film?

Per ora non sappiamo molto su questa rilettura della celebre storia di Lewis Carroll. Quello che è stato reso noto è che la nuova versione di Alice sarà una rilettura contemporanea in chiave musical, il tutto ambientato all’interno di un festival chiamato Wonderland.

Insomma non la solita storia che tutti conoscono, quanto piuttosto elementi di Alice nel Paese delle Meraviglie che daranno vita a un racconto inedito. Le premesse sembrano interessanti, non ci resta che scoprire come saranno sviluppate.

Le riprese del film non sono ancora iniziate, dunque è ancora molto presto per sapere quando potremo vedere Sabrina Carpenter nei panni di Alice.

Dividendosi tra la carriera di attrice e quella di cantante, Sabrina lavora sin da bambina nel mondo dello showbusiness. Due anni fa l’abbiamo vista a fianco di Amandla Stenberg nel film The Hate U Give – Il coraggio della verità.

Dal 16 ottobre la vedremo invece nell’emozionante biopic Nuvole di Justin Baldoni che arriverà in esclusiva su Disney+. In questo film Sabrina vestirà i duplici panni di attrice e cantante, proprio come nella vita reale, a fianco di Fin Argus. Il film racconta l’emozionante storia vera di Zach Sobiech e della sua amica Sammy.