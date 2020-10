Care directioner ecco un regalo che dovreste assolutamente chiedere a Babbo Natale nella vostra prossima letterina! Il prossimo 11 dicembre sarà infatti disponibile un imperdibile box sex vinile di Fine Line, il secondo disco di Harry Styles!

Clicca qui per acquistare Fine Line in versione vinile!





Fine Line di Harry Styles: ecco il contenuto dello speciale box vinile!

In occasione del primo anniversario dell’album, uscito lo scorso 13 dicembre, Harry ha deciso di fare una gran bella sorpresa ai suoi fan.

All’interno dello speciale box vinile troveremo una marea di contenuti speciali e super esclusivi. Il box sex vinile di Fine Line in uscita a dicembre includerà:

Fine Line in versione doppio vinile nero da 180g

10 stampe di Tim Walker x Harry Styles (dimensioni 12×12)

Un libretto di 24 pagine dedicato a Fine line at the Forum

Una black box glitterata

Dulcis in fundo: un paio di guanti bianchi in cotone!

Ecco l’immagine ufficiale del box!

Dove acquistare il box di Fine Line e il prezzo

Per il momento, questa versione speciale di Fine Line è disponibile come esclusiva sullo store presente nel sito ufficiale di Harry Styles.

Il prezzo del prodotto è di 72,95 sterline, circa 80 euro.

Vi informiamo che il pre-order è già aperto. In ogni caso, sul sito ufficiale di Harry è chiaramente indicato che a causa dell’emergenza Covid-19 non dovreste dare per scontato che se lo ordinate al di fuori del Regno Unito il vostro ordine verrà inviato entro Natale.

Nel frattempo, Harry dovrebbe rilasciare il nuovo singolo del disco, che a quanto pare dovrebbe essere la splendida Golden.

Qui sotto trovate la tracklist completa di Fine Line e il nostro podcast dedicato all’album di Harry Styles.



Golden

2. Watermelon Sugar

3. Adore You

4. Lights Up

5. Cherry

6. Falling

7. To Be So Lonely

8. She

9. Sunflower, Vol. 6

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kindness

12. Fine Line